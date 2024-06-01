Kyiv Independent: На Украине убедились в беспомощности БПЛА ВСУ перед РЭБ ВС РФ

Украинские журналисты изучили ситуацию в Харьковской области и пришли к выводу о неспособности беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Украины противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.
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