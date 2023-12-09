Россия начала массово отказывать мигрантам в гражданстве. Что решил Путин

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Vladimir Orekhov

Знание русского языка, конечно, необходимо. Но много ли радости от того, что бандит знает русский язык? Не становится ли он опаснее и изощрённее в противоправной деятельности? Поэтому кроме преподавания русского языка не стоит забывать и необходимости воспитания в целях искоренения русофобии и необходимости реального внедрения идей братства народов.