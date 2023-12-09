Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия начала массово отказывать мигрантам в гражданстве. Что решил Путин

Россия начала массово отказывать мигрантам в гражданстве. Что решил Путин

Итак, если кто думал, что поток мигрантов никогда не остановить, то вам последние новости и цифры.

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Комментарии
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VO
Vladimir Orekhov
Знание русского языка, конечно, необходимо. Но много ли радости от того, что бандит знает русский язык? Не становится ли он опаснее и изощрённее в противоправной деятельности?  Поэтому кроме преподавания русского языка  не стоит забывать и необходимости воспитания в целях искоренения русофобии и необходимости реального внедрения идей братства народов.
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12 час.
Модест
15 миллионов мигрантов в стране! 130 тысяч - это меньше 1%. Даже не смешно от этих могучих усилий нашего МВД. Необходима тотальная проверка всех выданных ВНЖ и паспортов, с выселением всех незаконных на историческую родину. Иначе скоро нас сомнёт этот вал вахаббитов и прочей шушеры.
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10 час.

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