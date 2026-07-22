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МОСИНФОРМ

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Московские школы искусств готовятся к новому учебному году

Московские школы искусств готовятся к новому учебному году

В столице для детей доступно 151 творческое образовательное учреждение. Ребята могут выбирать более чем из 40 направлений, среди которых музыкальное, хоровое, архитектурное, художественное, хореографическое и театральное.

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