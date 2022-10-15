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ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Сербии

ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Сербии

Сербия рискует лишиться безвизового режима с Евросоюзом. Это произойдет, если страна не сократит поток мигрантов из третьих стран, которые без виз въезжают в Сербию, а затем попадают на территорию ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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