Упавший из окна сын Ефремова пришел в себя после комы

Сообщается, что врачи наблюдают улучшение в состоянии 31-летнего Николая ЕфремоваСын Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской Николай Ефремов пришел в себя после нескольких дней в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).