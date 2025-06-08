Российские войска начали наступление в Днепропетровской области — Медведев

Российские войска начали наступление в Днепропетровской области, заявил Дмитрий Медведев. Подразделения "Центр" вышли на западную границу ДНР, развивая наступление, несмотря на неопределённость вокруг переговоров с киевским режимом.
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