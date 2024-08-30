В Индии студентов и преподавателей вузов обучают русскому языку

На языковых курсах на базе Центра открытого образования за рубежом, который Мининский университет открыл в городе Меерут (Республика Индия) в 2023 году, работают курсы русского языка для студентов и преподавателей вузов.
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