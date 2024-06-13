Digitalocean.ru
Глубина ТеченияФауна
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Digitalocean.ru

15 подписчиков

Stability AI выпустила Stable Diffusion 3 Medium. Она уже доступна для пользователей

Stability AI выпустила Stable Diffusion 3 Medium. Она уже доступна для пользователей

Компания Stability AI выпустила новую модель для генерации изображений по текстовому запросу Stable Diffusion 3 MediumStable Diffusion, которую многие считают лучшей среди всех существующих моделей генерации графических изображений по текстовому запросу, вышла в новой версии — 3 Medium.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх