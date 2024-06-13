Stability AI выпустила Stable Diffusion 3 Medium. Она уже доступна для пользователей

Компания Stability AI выпустила новую модель для генерации изображений по текстовому запросу Stable Diffusion 3 MediumStable Diffusion, которую многие считают лучшей среди всех существующих моделей генерации графических изображений по текстовому запросу, вышла в новой версии — 3 Medium.
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