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Царьград

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Вертолет медпомощи исчез у Цусимы: Япония развернула поисковые операции

Вертолет медпомощи исчез у Цусимы: Япония развернула поисковые операции

В районе японского острова Цусима потерян контакт с вертолетом медпомощи. Морская служба безопасности начала масштабные поиски с привлечением катеров и самолетов.

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