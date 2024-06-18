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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» увеличит предложение Миранчуку до 15 млн рублей в месяц. 10 млн Антона не устроили (Иван Карпов)

Чтобы сохранить 28-летнего хавбека сборной России, железнодорожники планируют потратить часть средств от трансфера полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит», сообщает инсайдер Иван Карпов.

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