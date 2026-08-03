Выдача кредитов наличными в России выросла на 43% за семь месяцев 2026 года

За январь–июль 2026 года в России резко увеличилась выдача кредитов наличными. По данным ВТБ, россияне оформили свыше 15 миллионов таких займов, что на 43% превышает показатель за тот же период 2025 года.
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