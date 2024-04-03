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Мобилизация без тормозов? Как Зеленский «вылечил» украинских мужчин

Мобилизация без тормозов? Как Зеленский «вылечил» украинских мужчин

Автор: Валентин Меликов Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет поправок к закону о мобилизации на Украине.

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Комментарии
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АндрейБорков
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17 час.
Анатолий Анатольев
Чего просили, то и получили - ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ!!!!!!! Так еще ЕВРЕЙ, жестко не наказывал украинцев!!!! Какой молодец, прямо ученик Яйценюка! И терпите дальше - мозгов то нет!
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17 час.

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