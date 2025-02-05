Овечкина забил на последней секунде и помог "Вашингтону" победить "Флориду"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за 0,1 секунды до финальной сирены и помог своей команде обыграть "Флориду Пантерз" (6:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).