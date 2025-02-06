Короткий или длинный депозит: куда сейчас положить деньги, чтобы не потерять выгоду

Стратегия, в которой вкладчик открывает краткосрочный депозит, чтобы затем переоткрыть вклад с более высокой ставкой, оправдана, если регулятор удерживает «ключ» на низком уровне или повышает его, считает главный аналитик Банки.
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