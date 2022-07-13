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Генменеджер «Калгари» об уходе Годро: «Разочарование, если не сказать больше. Мы сделали все возможное, чтобы он остался»

Генеральный менеджер «Калгари» разочарован решением Джонни Годро выйти на рынок.  Сообщалось, что «Флэймс» предлагали 28-летнему американцу контракт на 8 сезонов с зарплатой свыше 10 млн долларов в год.

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