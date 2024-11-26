Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда Кувыкина
    Как в грязь окунули... Один мат итп... Оно нам надо это... Любопытство сгубило)))Новый контрнаступ
  • Ingvar Bush
    А вы что-то знаете про большевиков???Да, в Киеве есть ...
  • Алексей Сафронов
    ....к сожалению, как из зомбированных людей современным нацизмом, сегодня в бывшей Украине гораздо больше, чем тех кт...Да, в Киеве есть ...

Пять пар носков, два галстука и пояс — просто исчезли: Иностанные специалисты поживились в одном из ТЦ

Пять пар носков, два галстука и пояс — просто исчезли: Иностанные специалисты поживились в одном из ТЦ

Avia.pro - СМИ Недавно в одном из небольших магазинов одежды на окраине Красносельского района произошло нечто такое, что можно было бы принять за комедийный фильм, если бы это не повлекло за собой последствий для сотрудников.

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