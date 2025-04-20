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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» может уволить Анчелотти в случае неудачи в матче с «Атлетиком» (Relevo)

По данным Relevo, решающей может стать игра против «Атлетика» в воскресенье. В случае неудачного результата мадридский клуб может уволить итальянца.

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