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Геннадий Орлов: «Спасибо Дзюбе, он прекрасно отработал контракт. Воспитанник «Спартака», но как помогал «Зениту»

Геннадий Орлов поблагодарил Артема Дзюбу за игру в «Зените». – Дзюба и «Зенит». Кажется, что обе стороны дали друг друг достаточно много, чтобы как-то тускло, блекло, не по-дружески расставаться сейчас.

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