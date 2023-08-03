Полезные советы

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Тогда  непонятно  :  почему  *Черный  квадрат  "  Малевича  объявили  мировым  шедевром  ?20 потусторонних ...
  • Гурбангулы
    Ох и бред! Ну давайте всех генно модифицированных негров выселим на Марс! Ну и индейцев краснокожих заодно! 😆Почему у колонист...
  • Leon Dan
    Когда барин едет, холопам молчать и не мешать.Ярославцы не прин...

9 причин чтобы обязательно купить себе мой блеск для губ.

9 причин чтобы обязательно купить себе мой блеск для губ.

Блеск полностью натуральный и сделан со всей душой моими золотыми ручками! Рецепт составлен опять же мной и подобраны самые полезные для кожи губ компоненты! Омфортное нанесение при помощи удобного аппликатора максимально! Питание и увлажнение губам дарит! Не ощущается на коже! Густая консистенция не даёт блеску растекаться! Без липкости и скатывания! 4 д комплекс гиалуроновой кислоты даёт эффект влажных и пухлых губ! Витамины, аминокислоты, масла и экстракты помогают коже оставаться упругой, увлажненной и напитанной! И все это мой уникальный натуральный просто бомбический блеск для губ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх