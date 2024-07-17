«ПСЖ» предложил 45 млн евро за Дуэ, «Ренн» требует 60+ млн

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«ПСЖ» и «Бавария» претендуют на 19-летнего вингера «Ренна» Дезире Дуэ. На прошлой неделе мюнхенцы предложили за игрока олимпийской сборной Франции 35 млн евро вместе с бонусами, но «Ренн» ответил отказом.