Новая версия бронеавтомобиля "Ахмат": ждём уже в этом году

"Ремдизель" сообщает, что обновлённый бронеавтомобиль "Ахмат" предстанет уже в этом году.Генеральный директор компании "Ремдизель" Александр Захаров сообщил, что производство обновлённой версии бронеавтомобиля "Ахмат" на базе шасси "Мустанг" стартует в 2025 году.