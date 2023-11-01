В Ростове-на-Дону разыскивают мужчину в камуфляже, который пытался поджечь здание бывшего военкомата

Неизвестный диверсант поджёг бутылку с коктейлем Молотова и бросил в стену здания.Неизвестный мужчина в камуфляжной форме попытался совершить диверсию на Подъездной улице, где ранее располагался районный военкомат.
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