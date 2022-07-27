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Прокачка по «Северному потоку» 27 июля упала до 20% от мощности газопровода

Прокачка по «Северному потоку» 27 июля упала до 20% от мощности газопровода

Поставки по магистрали «Северный поток», которая является основным маршрутом транспортировки газа из России в Европу, сократились с 9:00 по московском времени 27 июля до 20% от планируемой мощности, следует из данных немецкого оператора Gascade.

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