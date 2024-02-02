Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2024. Спортсмены разыграют медали на открытой воде, в прыжках в воду и синхронном плавании

Чемпионат мира по водным видам спорта 2024 Доха, Катар Плавание на открытой воде Женщины, 10 км 10.30 Синхронное плавание Женщины, соло, техническая программа 14.
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