Да не дай Господь! - мое личное мнение. Илья Ремесло Плюсы этой идеи о переезде в Россию украинцев хорошо перечислены в посте уважаемых (не мной - прим.
Спаси, Сохрани и Помилуй! От идеи посадить себе на шею украинских патриотов попахивает советчиной, на эти грабли мы уже наступали
Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Если бы прислушивались к тем, кто пишет, советует... Пишут люди с опытом, и серьезные вещи.... Почему не принять во внимание..? Не говорю, что тут же исполнять...НЕТ! НО ПОДУМАТЬ И ВЗВЕСИТЬ...МОЖНО! НЕ НУЖНЫ НАЦИСТЫ В РОССИИ..!!! ГДЕ ЖИВУТ, ПУСТЬ ТАМ И ЖИВУТ! УЖЕ ТЕ, КТО ЗАЕХАЛ В РОССИЮ, КАК БЕЖЕНЦЫ.....ПОКАЗАЛИ СЕБЯ.... МАЛО НАМ ТЕРАКТОВ??? А ОТТУДА ПРИЕДУТ НЕИЗВЕСТНО КТО....
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2 час.
Валентина
Народ российский мудр! Прислушиваться к его мнению обязательно надо бы - ведь это так называемый коллективный разум, и мнение народа - самое правильное. Поэтому, не мешало бы тем, кто там наверху, просматривать интернет хотя бы для того, чтобы узнать, чем дышит народа, о чем думает, чего хочет. Как получилось например, с мигрантской политикой: ведь народ недоумевал, негодовал, предупреждал, что это плохо кончится. Кто его послушал? А в итоге мы имеем то, что имеем... И страдает от всего этого прежде всего простой народ - именно тот, кто не хотел их завоза! И если это не закончится и не повернется вспять - дальше будет только хуже: и уже не только простым людям, а и сидящим наверху!
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1 час.
ТН
Татьяна Недогреева
Почемк так затянулись военные действия? Да потому,что мы ждали поддержки от украинцев. Думали,как им плохо под современной властью и они поняли , что не того руководителя выбрали. Думали, что вооруженные украинцы повернут оружее против власти и фашизма. Думали. Дождались? Ага. Все были против нас. Они бежали на Запад, а кто остался, тот прямо высказывается, что без нас они хорошо жили. Мы им не нужны. Так кого нам пускать в свой дом? А их пастух не имеет никого отношения к словянам . Ему не жаль все стадо , до последнего барана, пустить под нож т.е.под пули до последнего украинца. Выслуживается перед хозяином , уничтожая славян, как украинцев, так и русских на радость многовекой мечте Запада. А стодо не поджержало нас, а пошло на заклан. Нам нужны такие бараны?
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1 час.
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