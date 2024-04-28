Спаси, Сохрани и Помилуй! От идеи посадить себе на шею украинских патриотов попахивает советчиной, на эти грабли мы уже наступали

Валентина БогдановаШирочкина Если бы прислушивались к тем, кто пишет, советует... Пишут люди с опытом, и серьезные вещи.... Почему не принять во внимание..? Не говорю, что тут же исполнять...НЕТ! НО ПОДУМАТЬ И ВЗВЕСИТЬ...МОЖНО! НЕ НУЖНЫ НАЦИСТЫ В РОССИИ..!!! ГДЕ ЖИВУТ, ПУСТЬ ТАМ И ЖИВУТ! УЖЕ ТЕ, КТО ЗАЕХАЛ В РОССИЮ, КАК БЕЖЕНЦЫ.....ПОКАЗАЛИ СЕБЯ.... МАЛО НАМ ТЕРАКТОВ??? А ОТТУДА ПРИЕДУТ НЕИЗВЕСТНО КТО....

Валентина Народ российский мудр! Прислушиваться к его мнению обязательно надо бы - ведь это так называемый коллективный разум, и мнение народа - самое правильное. Поэтому, не мешало бы тем, кто там наверху, просматривать интернет хотя бы для того, чтобы узнать, чем дышит народа, о чем думает, чего хочет. Как получилось например, с мигрантской политикой: ведь народ недоумевал, негодовал, предупреждал, что это плохо кончится. Кто его послушал? А в итоге мы имеем то, что имеем... И страдает от всего этого прежде всего простой народ - именно тот, кто не хотел их завоза! И если это не закончится и не повернется вспять - дальше будет только хуже: и уже не только простым людям, а и сидящим наверху!