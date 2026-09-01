Lavrov Says NATO Military Activity In Arctic Threatens Russia's Security Authored by Chris Summers via The Epoch Times, NATO military activity in the Arctic poses a direct threat to Russia's security and could lead to disastrous consequences, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov wrote in an article published by the Russian Foreign Ministry on Monday.
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