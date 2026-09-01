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Lavrov Says NATO Military Activity In Arctic Threatens Russia's Security

Lavrov Says NATO Military Activity In Arctic Threatens Russia's Security

Lavrov Says NATO Military Activity In Arctic Threatens Russia's Security Authored by Chris Summers via The Epoch Times, NATO military activity in the Arctic poses a direct threat to Russia's security and could lead to disastrous consequences, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov wrote in an article published by the Russian Foreign Ministry on Monday.

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