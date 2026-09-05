Путин поддержал идею снизить ставку ипотеки многодетным на покупку дома

Владимир Путин поддержал идею уполномоченного по правам человека в России Марии Львовой-Беловой снизить ставку по льготной ипотеке для многодетных семей на покупку дома.
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