«Помидоры сами себя не подвяжут»: пожилая жительница украинского села собрала таблички «Мины» с минного поля

Было ли там действительно минное поле или это уловка киевского режима для того, чтобы местные не переходили на территорию России.
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