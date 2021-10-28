Трамп раскритиковал Wall Street Journal за статью о лидерстве Байдена на выборах

Прошедшие выборы президента США были сфабрикованы. Об этом в очередной раз объявил бывший американский лидер Дональд Трамп в открытом письме редакции газеты Wall Street Journal.
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