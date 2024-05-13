В министерстве обороны перемены. Президент России предложил на главный пост военного ведомства сугубо гражданского человека.
Что мы знаем о том, кто в ближайшее время возглавит министерство обороны России?
Комментарии
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Ю
Юрий
Дай Бог ему здоровья и сил на благо России.
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14 час.
Ваша Светлость
С огромным уважением к Андрею Рэмовичу, но пост Министра Обороны должен занимать военный, именно военный точно понимает нужды Армии, а для Белоусова оптимальна должность Премьера, но там пока Мишустин, впрочем, всё течёт, всё меняется....
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14 час.
кП
катя Подвойская
очень обидно что Андрей Рэмович грамотный специалист в экономике и принес пользу на своем посту а сейчас его понизили в должности и сделали его рядовым министром МО, а какого-то патрушева сделали вице-министром. ПРОСТО КОШМАР
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13 час.
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