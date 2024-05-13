Что мы знаем о том, кто в ближайшее время возглавит министерство обороны России?

Ю Юрий Дай Бог ему здоровья и сил на благо России.

Ваша Светлость С огромным уважением к Андрею Рэмовичу, но пост Министра Обороны должен занимать военный, именно военный точно понимает нужды Армии, а для Белоусова оптимальна должность Премьера, но там пока Мишустин, впрочем, всё течёт, всё меняется....