На сколько повысят пенсии с 1 апреля и как получить прибавку Евгения КомароваС 1 апреля повысят пенсии в рамках плановой индексации и многих россиян интересует, сколько составит прибавка и как ее получить.
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