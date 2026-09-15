Энергетическое перемирие на марше. Самолёты НАТО стали предвестниками ударов по Югу. Операция «Вивальди» под Красным Лиманом — Сводка с фронта 15 сентября

В очередной раз внимание к себя привлёк Дональд Трамп, который сказал, что достиг прекращения огня украинскими формированиями по российским НПЗ.
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