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Запрещенных двухкомнатных квартир на рынке новостроек Москвы меньше 0,5%

Запрещенных двухкомнатных квартир на рынке новостроек Москвы меньше 0,5%

Запрещенных двухкомнатных квартир на рынке новостроек Москвы меньше 0,5%. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум», исследовав рынок, после того, как в середине мая 2024 года стало известно, что власти города запрещают строительство студий, а также квартир других типов меньше определенной площади.

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