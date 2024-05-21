Запрещенных двухкомнатных квартир на рынке новостроек Москвы меньше 0,5%. К такому выводу пришли аналитики компании «Метриум», исследовав рынок, после того, как в середине мая 2024 года стало известно, что власти города запрещают строительство студий, а также квартир других типов меньше определенной площади.