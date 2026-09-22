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«Руки не дошли»: почему Хаматова, Бурковский и Пугачева остаются «неприкасаемыми»

«Руки не дошли»: почему Хаматова, Бурковский и Пугачева остаются «неприкасаемыми»

Обзор причин, почему некоторые российские артисты, критикующие страну, не получают статус иноагента. .

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