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«Локомотив» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 8:0, но котируется неявным фаворитом против «Оренбурга»

«Оренбург» примет «Локомотив» во 2-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Московский клуб выиграл 3 матча подряд с общим счетом 8:0.

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