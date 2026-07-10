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RT Russia

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Минобороны России: штурм Васильевки в ДНР провели максимально скрытно

Минобороны России: штурм Васильевки в ДНР провели максимально скрытно

В Минобороны России рассказали, что псковские десантники и бойцы 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе освобождения населённого пункта Васильевка от украинских оккупантов в ДНР действовали максимально скрытно.

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