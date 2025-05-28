Нежилые помещения в Бескудниково станут социально-бытовыми объектами

В Бескудниковском районе Москвы почти 80 нежилых помещений переданы под социально-бытовые нужды. В 15 новых жилых комплексах, построенных по программе реновации в Бескудниковском районе, на первых этажах разместились 77 объектов социально-бытовой инфраструктуры.
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