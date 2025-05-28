Наше Бескудниково
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наше Бескудниково

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Eduard
    Повешенье самое таким наказание!На Дубнинской муж...
  • Eduard
    Ещё один мудазвон и алкаш!На Дубнинской муж...
  • Eduard
    Разбить рожу всем двором!Поджигателя чужих...

Нежилые помещения в Бескудниково станут социально-бытовыми объектами

В Бескудниковском районе Москвы почти 80 нежилых помещений переданы под социально-бытовые нужды. В 15 новых жилых комплексах, построенных по программе реновации в Бескудниковском районе, на первых этажах разместились 77 объектов социально-бытовой инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх