Нежилые помещения в Бескудниково станут социально-бытовыми объектами

В Бескудниковском районе Москвы почти 80 нежилых помещений переданы под социально-бытовые нужды. В 15 новых жилых комплексах, построенных по программе реновации в Бескудниковском районе, на первых этажах разместились 77 объектов социально-бытовой инфраструктуры.