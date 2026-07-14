В Минпросвещения заявили, что школьникам обязаны предоставить места в 10 классе

Министерство просвещения России разъяснило, что органы управления образованием обязаны обеспечить место в 10‑м классе каждому выпускнику 9‑го класса, независимо от того, успешно ли он прошел отбор для обучения в специализированном классе с углубленным изучением предметов или профильном классе.