SI

Sergey Ivanov

Бывает, что одной только фразой человек говорит о себе все, что он из себя представляет. Ну, а когда такую фразу произносит чиновник большого ранга- то это уже не чье- то личное мнение! Его слова- это слова, сказанные от имени своего народа. Сказал такую фразу и глава польского МИД Сикорский. Вот она: .--- Напомню, что в Польше мы терпим символы советского государства на кладбищах, терпим красные звезды, а здесь символы польского государства были удалены с польского военного кладбища. .--- Итак, поляки «терпят» советские красные звезды! А помнит ли пан Сикорский, как именно оказались советские воины в Польше и за что они отдали свои жизни? Напомню: Советская армия отдала 600 000 жизней своих солдат ради того, чтобы освободить Польшу от нацизма. И поляки встречали русских цветами! Сейчас они «терпят». Если бы знали эти 600 000 русских солдат, какую «благодарность» к ним будут испытывать эти спасенные поляки! Пожалуй, они вместо того, чтобы умирать за этих, не помнящих добро людей, повернули бы сразу на Берлин! Странно: Мы освободили всю Европу. Мы положили миллионы жизней наших русских мужиков- и вот она, признательность: Оказывается, они могилы наших солдат «терпят»! Ну что же, нам наука на будущее. Цену нашим Братьям мы уже испытали. В следующий раз мы будем думать не о «братьях», не об «интернациональном долге», а о себе. И это будет правильно.