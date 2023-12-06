Новосибирские учёные первыми в России научились выявлять рак по капле крови

Тест-система позволяет определять онкологические заболевания на ранних стадиях.Учёные из Новосибирска первыми в России представили тест-систему, способную выявлять онкологические заболевания по капле крови.
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