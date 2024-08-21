Сенатор Уорнер призвал увеличить зону применения Киевом оружия США

Глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер в кулуарах съезда Демпартии заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо разрешить Киеву использовать американское оружие для ударов по РФ сверх установленного Вашингтоном лимита.
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