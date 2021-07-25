Осака выиграла первый матч после того, как снялась с РГ из-за психологических проблем

Вторая ракетка мира Наоми Осака в первом круге Олимпиады обыграла Сайсай Чжэн – 6:1, 6:4. Для Осаки, которая в Токио зажгла олимпийский огонь на церемонии открытия Игр, это был первый матч после «Ролан Гаррос».