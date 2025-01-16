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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам назвали допустимую норму сахара в день

Россиянам назвали допустимую норму сахара в день

Злоупотребление сладким грозит различными заболеваниями, предупредили в столичном депздраве Потребление сахара не должно превышать 50 граммов в день, сообщила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.

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