Россиянам назвали допустимую норму сахара в день

Злоупотребление сладким грозит различными заболеваниями, предупредили в столичном депздраве Потребление сахара не должно превышать 50 граммов в день, сообщила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.
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