📊 За первое полугодие инспекторы Облкомприроды вынесли более 1000 предостережений и наложили штрафов почти на миллион рублей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📊 За первое полугодие инспекторы Облкомприроды вынесли более 1000 предостережений и наложили штрафов почти на миллион рублей.
Свежие комментарии