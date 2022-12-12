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Reuters: страны ЕС предприняли дипдемарш после слов Макрона о гарантиях для России

Reuters: страны ЕС предприняли дипдемарш после слов Макрона о гарантиях для России

Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатов, несколько стран Евросоюза, в частности страны Балтии, предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

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