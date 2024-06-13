15 переписок в мессенджерах, в которых не обошлось без смеха и курьезов

Вы наверняка согласитесь, что переписки не обходятся без юмора, неожиданностей и курьезов. Мы делимся в сообщениях чем-то смешным, пересылаем друг другу интересное и рассказываем о том, что с нами произошло.
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