Петька не запомнил, сколько времени он просидел вот так, прислонившись к дереву и обнимая собаку. Но хорошо запомнил неосознанный восторг, который испытал, когда из-за дерева появилась фигура отца.
Петька
Комментарии
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Элеонора Коган
Хороший рассказ. Напоминает мне "Серёжу" В.Пановой. Старший и младший братья.
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5 час.
Элеонора Коган
Пёсик Джерри-Лохмач спас Петь!!!Да и родителям над быть повнимательней к своим старшим детям.
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5 час.
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