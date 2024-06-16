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  • Элеонора Коган
    Пёсик Джерри-Лохмач спас Петь!!!Да и родителям над быть повнимательней к своим старшим детям.Петька
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Петька

Петька

Петька не запомнил, сколько времени он просидел вот так, прислонившись к дереву и обнимая собаку. Но хорошо запомнил неосознанный восторг, который испытал, когда из-за дерева появилась фигура отца.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Хороший рассказ. Напоминает мне &quot;Серёжу&quot; В.Пановой. Старший и младший братья.
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5 час.
Элеонора Коган
Пёсик Джерри-Лохмач спас Петь!!!Да и родителям над быть повнимательней к своим старшим детям.
Ответить
5 час.

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