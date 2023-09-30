«Индиана» подписала негарантированный контракт с Элфридом Пэйтоном

«Индиана» заключила негарантированный контракт с разыгрывающим Элфридом Пэйтоном (29 лет, 191 см). Пэйтон, попавший в первую символическую пятерку новичков сезона-14/15, последний раз выходил на паркет в НБА в мае 2022 года в составе «Финикса».