The creators of Chicago Fire made sure the NBC series wasn't just a copy of one of the biggest dramas of the 2000s - and it only made the show better.
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