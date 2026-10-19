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Полузащитник « Ноттингем Форест » Морган Гиббс-Уайт был наказан за езду на красный свет. 26-летнего хавбека сборной Англии признали виновным в игнорировании полиции и проезде на красный свет.